Major League Baseball

<< June 2017 >> S M T W T F S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SCOREBOARD

National League Cincinnati at San Diego 3:40 PM ET Record CIN 29-35 (10-20 V) SD 26-40 (16-18 H) Matchup | Preview Atlanta at Washington 4:05 PM ET Record ATL 28-36 (15-19 V) WAS 39-25 (18-13 H) Matchup | Preview Colorado at Pittsburgh 7:05 PM ET Record COL 41-26 (24-13 V) PIT 30-35 (18-15 H) Matchup | Preview Chi. Cubs at NY Mets 7:10 PM ET Record CHC 32-32 (12-17 V) NYM 29-34 (15-20 H) Matchup | Preview Milwaukee at St. Louis 8:15 PM ET Record MIL 34-32 (17-13 V) STL 30-33 (18-16 H) Matchup | Preview American League Tampa Bay at Toronto 7:07 PM ET Record TB 35-32 (14-17 V) TOR 31-33 (17-15 H) Matchup | Preview Seattle at Minnesota 8:10 PM ET Record SEA 32-34 (12-21 V) MIN 33-28 (13-19 H) Matchup | Preview Baltimore at Chi. White Sox 8:10 PM ET Record BAL 31-32 (10-22 V) CHW 28-35 (14-11 H) Matchup | Preview Texas at Houston 8:10 PM ET Record TEX 32-32 (14-18 V) HOU 44-22 (21-14 H) Matchup | Preview NY Yankees at LA Angels 10:07 PM ET Record NYY 38-24 (16-15 V) LAA 34-34 (19-13 H) Matchup | Preview Interleague Oakland at Miami 12:10 PM ET Record OAK 27-37 (9-24 V) MIA 28-35 (15-16 H) Matchup | Preview Kansas City at San Francisco 3:45 PM ET Record KC 29-34 (12-18 V) SF 26-40 (14-17 H) Matchup | Preview Boston at Philadelphia 7:05 PM ET Record BOS 36-28 (15-17 V) PHI 21-42 (12-14 H) Matchup | Preview Arizona at Detroit 7:10 PM ET Record ARI 40-26 (14-17 V) DET 30-33 (16-13 H) Matchup | Preview LA Dodgers at Cleveland 7:10 PM ET Record LAD 40-25 (15-15 V) CLE 31-30 (14-16 H) Matchup | Preview





Portions of this website may operate under United States Patent Number 5,526,479