Major League Baseball

Miami at St. Louis

When: 1:15 PM ET, Thursday, June 7, 2018

Where: Busch Stadium, St. Louis, Missouri

Temperature: 89°

Umpires: Home - Joe West, 1B - Chad Fairchild, 2B - Doug Eddings, 3B - Pat Hoberg





Miami at St. Louis Bot 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E MIA 0 0 0 0 0 1 0 - - 1 3 0 STL 2 0 0 0 0 1 1 - - 4 10 1 Pitching: Ben Meyer At Bat: Jedd Gyorko B

S

O Matchup | Preview | Boxscore