Major League Baseball

Chi. Cubs at Miami

When: 12:40 PM ET, Thursday, March 29, 2018

Where: Marlins Park, Miami, Florida

Temperature: 75°

Umpires: Home - Larry Vanover, 1B - Hunter Wendelstedt, 2B - Chris Guccione, 3B - Carlos Torres





Chi. Cubs at Miami Bot 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E CHC 3 1 0 1 0 - - - - 5 6 2 MIA 1 0 3 0 0 - - - - 4 8 0 Pitching: Steve Cishek At Bat: Tomas Telis B

S

O Matchup | Preview | Boxscore

Chi. Cubs Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Ian Happ CF 3 1 1 1 0 1 0 .333 Kris Bryant 3B 2 2 1 0 1 0 0 .500 Anthony Rizzo 1B 2 2 1 1 0 0 1 .500 Willson Contreras C 3 0 1 1 0 1 2 .333 Kyle Schwarber LF 2 0 0 0 1 0 2 .000 Addison Russell SS 2 0 1 0 0 0 2 .500 Jason Heyward RF 2 0 1 1 1 0 0 .500 Javier Baez 2B 1 0 0 1 1 0 0 .000 Jon Lester SP 2 0 0 0 0 0 6 .000 Steve Cishek RP 1 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 20 5 6 5 4 2 13 Batting 2B - Kris Bryant (1), Willson Contreras (1), Jason Heyward (1) HR - Ian Happ (1), Anthony Rizzo (1) TB - Ian Happ 4, Kris Bryant 2, Anthony Rizzo 4, Willson Contreras 2, Addison Russell, Jason Heyward 2 RBI - Ian Happ (1), Anthony Rizzo (1), Willson Contreras (1), Jason Heyward (1), Javier Baez (1) 2-Out RBI - Anthony Rizzo (1), Willson Contreras (1), Jason Heyward (1), Javier Baez (1) Runners left in scoring position, 2 out - Addison Russell (1), Jon Lester 2 (2) GIDP - Jon Lester (1) Fielding E - Addison Russell (1), Kyle Schwarber (1) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA Jon Lester 3.1 7 4 3 3 2 0 8.10 Steve Cishek 1.1 1 0 0 1 2 0 0.00 Pitches-Strikes - Jon Lester 71-42, Steve Cishek 26-14 Ground Balls-Fly Balls - Jon Lester 7-1, Steve Cishek 1-1 Batters Faced - Jon Lester 20, Steve Cishek 6 Inherited Runners-Scored - Steve Cishek 2-0