LA Angels at Miami

When: 4:10 PM ET, Saturday, May 27, 2017

Where: Marlins Park, Miami, Florida

Temperature: Indoors

Umpires: Home - Chris Conroy, 1B - Tom Woodring, 2B - Ron Kulpa, 3B - Jerry Meals





LA Angels at Miami Top 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LAA 1 0 1 0 0 - - - - 2 2 0 MIA 1 0 0 0 - - - - - 1 4 0

S

O Matchup | Preview | Boxscore

LA Angels Hitters Pos AB R H RBI BB K LOB Avg Cameron Maybin LF 2 1 1 0 0 0 0 .243 Andrelton Simmons SS 2 0 0 1 0 0 0 .275 Mike Trout CF 2 1 1 1 0 1 0 .340 Albert Pujols 1B 2 0 0 0 0 0 0 .247 Luis Valbuena 3B 2 0 0 0 0 0 0 .167 Kole Calhoun RF 2 0 0 0 0 0 0 .213 Martin Maldonado C 0 0 0 0 0 0 0 .271 Nolan Fontana 2B 1 0 0 0 0 0 1 .125 JC Ramirez SP 1 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 14 2 2 2 0 2 1 Batting 3B - Cameron Maybin (1) HR - Mike Trout (16) TB - Cameron Maybin 3, Mike Trout 4 RBI - Andrelton Simmons (19), Mike Trout (36) 2-Out RBI - Mike Trout (14) Pitchers IP H R ER BB K HR ERA JC Ramirez 4.0 4 1 0 0 3 0 3.55 Pitches-Strikes - JC Ramirez 50-34 Ground Balls-Fly Balls - JC Ramirez 5-2 Batters Faced - JC Ramirez 14